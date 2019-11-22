藝術家楊慧華與其作品。（南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

攝影獎得主黃元煜與其作品。（南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府文化局新營文化中心11月22日起至109年1月5日，於第一畫廊、第三畫廊、文物陳列室辦理《日常的切分音-2018南瀛獎得主特展》，本次除重溫莫昍霖、楊慧華、黃元煜三位得獎者傑作，更展出他們的最新力作。24日上午更邀藝術家及策展人呂松穎展開藝術對談，探討藝術創作的心路歷程。

此次特展邀請理論實務經驗兼備的師大美術系博士呂松穎擔任策展人，以「日常的切分音」為主題，巧妙透過視覺藝術中不可見的「音律」，使書篆的金石鏗鏘、聲聲慢的水墨行筆、以及多張相片交融所譜出的都會交響曲，在特展中串聯合奏出「銘刻生命，聆聽日常」的創作內涵。

台南市政府文化局民治文化中心管理科楊馥菱科長表示，搭配本展覽，11月30日推出莫昍霖篆刻邊款體驗工作坊；12月15、22日有楊慧華水墨體驗工作坊，歡迎民眾上文化局網站報名。此外，黃元煜設計一面特別的互動牆面，讓民眾可以透過拼貼，創作出自己獨特的作品。

本展覽將於11月24日上午10時辦理開幕式，會後將邀請展出藝術家莫昍霖、楊慧華、黃元煜及策展人呂松穎展開藝術對談，探討藝術創作的心路歷程，歡迎有興趣的民眾踴躍前往參觀。

(中時 )