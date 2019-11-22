在美國參眾兩院火速通過《香港人權與民主法案》之際，大陸國務委員兼外長王毅22日在北京會見美國前國務卿季辛吉時表示，近期以來美國一些政要處心積慮攻擊抹黑中國，甚至在全球範圍煽風點火，試圖改變中美關係的發展方向，將雙方推向對立甚至對抗。他強調這不符合兩國利益，是開歷史倒車。

據大陸外交部網站，王毅22日在會見季辛吉時表示，今年是中美建交40週年。季辛吉博士作為中美關係的先行者、開拓者，為兩國人民福祉奔走於太平洋兩岸，為中美關係發展做出重要貢獻，中方對此高度讚賞。

王毅指出，40年後的今天，中美關係再次面臨新的選擇。近一個時期以來，美國國內一些政要處心積慮攻擊抹黑中國，甚至在全球範圍煽風點火，試圖改變中美關係的發展方向，將雙方推向對立甚至對抗。這既不符合美國利益，也不符合中國利益，更與時代發展潮流相悖，是開歷史的倒車。

王毅表示，中美建交40年最寶貴的經驗就是合則兩利，鬥則俱傷。中國的對美政策一直十分清晰，保持高度連續性和穩定性。我們願同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，並且攜手應對各種全球性挑戰。美方應盡快摒棄冷戰思維和意識形態偏見，同中方相向而行，推動兩國關係健康穩定向前發展。

季辛吉表示，始終堅信美中關係對世界和平穩定至關重要。如果兩國陷入對抗衝突，將對世界造成災難性影響，整個國際體系都將無法運作。過去40年，美中關係歷經波折，但始終向前發展。當前雖然遭遇困難，但美國民意的主流仍然支持美中關係發展。我希望無論美中有什麼分歧，雙方都能著眼長遠，通過加強戰略對話與溝通得到解決。

(旺報 )