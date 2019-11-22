小女孩當場畫了戴皇冠的洪慈庸，笑說「因為洪慈庸是公主，所以要戴皇冠」。（王文吉攝）

洪慈庸大雅競選總部改造成為親子基地，2樓設有小型溜滑梯。（王文吉攝）

洪慈庸大雅競選總部改造成為親子基地，2樓設有小型溜滑梯。（王文吉攝）

「那個大雅的小孩圖書館」提供100多本繪本，讓家長帶小朋友來看書玩耍。（王文吉攝）

搶攻親子票源！立委洪慈庸將大雅聯合競選總部改造為「那個大雅的小孩圖書館」，22日提前開箱，吸引多位小朋友玩到不想回家。洪慈庸親自導覽構想理念與空間設計，包括繪圖空間、繪本閱讀、親子友善環境等，未來平日期舉辦繪本閱讀活動、實用工作坊，假日則有親子體驗工作坊。

「那個大雅的小孩圖書館」親子基地將於23日起免費開放。洪慈庸表示，將大雅競選總部設計為親子基地，歡迎年輕的爸媽帶小朋友一起來互動，擁有美好的親子時光，也讓家長更容易理解自己的親子政見，以及我們希望建構什麼樣的社會給我們的下一代。

「那個大雅的小孩圖書館」1樓以繪本為主題，「還我特色公園聯盟」的媽媽挑選、提供100多本繪本，還在持續加中；洪慈庸說，大雅還缺少親子館，很多父母不知帶小孩去哪裡，希望有一個空間當示範，讓家長有機會帶小朋友來看書玩耍，至明年1月還有看不完的書。

1樓後方的繪圖區設有環保黑板，可供小朋友肆意塗鴉，也是親子手作區；2樓是小朋友放電區，有根據小朋友體型設計的小小攀岩牆及溜滑梯，溜滑梯下方還特別設計一處秘密基地，可供小朋友躲貓貓玩耍，還有專為親子打造的廁所。

(中時 )