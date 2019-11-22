小朋友在「地震體驗屋」中尊重指示，躲在桌子下抱頭避難。（袁庭堯攝）

國研院國震中心的「複合式地震速報」服務，不但可結合智慧防災控制，可開啟逃生動線指示、避難掩護點指引、開門、關瓦斯、停電梯等方式，協助人們避難。（袁庭堯攝）

強化防震意識，宣導防災科技，國立科學工藝博物館22日起推出「報吼恁先災-民生公共物聯網防救災領域主題展」主題展，現場展出最新感知科技，其中斥資千萬元打造的「地震體驗屋」更可還原921七級強震，民眾可藉此認識最新災防資訊與科技知識。

民生公共物聯網為「前瞻基礎建設-數位建設計畫」的一環，包含「空氣品質」、「地震」、「水資源」及「防救災」四大領域，提供政府執法及全民共用之感測大數據及防救災資訊。

其中，「災防告警細胞廣播服務」可在強烈震波來臨前，提早數秒到數十秒，透過手機收警告民眾準備避災。現場也特別展出國研院國震中心的「複合式地震速報」服務，不但可結合智慧防災控制，可開啟逃生動線指示、避難掩護點指引、開門、關瓦斯、停電梯等方式，協助人們避難。「地震體驗屋」則是斥資千萬元打造，能重現七級強震，並展現有無複合式地震速報系統的差異，加上智慧家庭連動，讓參觀民眾感受科技進步帶來的保障。

國立科學工藝博物館22日起推出「報吼恁先災-民生公共物聯網防救災領域主題展」主題展，小小消防員的「防災舞」可愛又吸睛。（袁庭堯攝）

展場也同步推廣「國家災害防救科技中心LINE官方帳號」，今年9月起提供雨量、風力、溫度、空品、地震等即時觀測與示警功能。民眾也可在現場取得「耐震建築DIY材料包」，設計製作「耐震建築工法」的實用教具。

「報吼恁先災-民生公共物聯網防救災領域主題展」主題展將從11月22日起展出兩周，為延續主題展成效，嘉惠更多民眾參與體驗，12月1日至明年5月31日，也持續會在國立科學工藝博物館將於四樓「複合災防體驗專區」辦理各式防災體驗活動。

「報吼恁先災-民生公共物聯網防救災領域主題展」主題展將從11月22日起展出，展期為期兩周。（袁庭堯攝）

(中時 )