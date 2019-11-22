「莓你不行草莓蛋糕」，搶眼的大型草莓蛋糕，用手機留下讓美眉們可以創造專屬的歡樂午後甜點時光。（馮惠宜攝）

新光三越台中店在一樓水舞廣場佈置「6.5米角落小夥伴-甜甜圈在一起耶誕樹」，由糖霜甜甜圈、超萌角落小夥伴合體特殊造型呈現。（馮惠宜攝）

離耶誕節還有一個多月，中市各賣場已完成佈置，呈現濃濃節慶氛圍，其中新光三越台中店今年以魔法甜蜜王國作為主題，取得日本超萌人氣肖像「角落小夥伴」授權，在一樓廣場請來「角落小夥伴」主要角色企鵝、白熊、炸豬排、貓、蜥蜴，一起進駐，打造歡樂耶誕。

這次在一樓水舞廣場有三處拍照打卡點，包括全台限定「6.5米角落小夥伴-甜甜圈在一起耶誕樹」，由糖霜甜甜圈、超萌角落小夥伴合體特殊造型呈現。

另外，還有以餐桌上的甜蜜耶誕甜點為主題的「甜入你口彩虹水晶糖」，彩虹水晶糖的瀑布造型結合超可愛的角落小夥伴，吸引許多網美到這水晶糖瀑布許願，順便拍照。另外還有「莓你不行草莓蛋糕」，搶眼的大型草莓蛋糕，用手機留下讓美眉們可以創造專屬的歡樂午後甜點時光。

另外廣場外圍還有甜蜜星空長廊，120米浪漫長廊由萬顆LED燈打造百米甜蜜星空隧道，最夢幻、浪漫的燈光不但是約會最佳地點，也是拍照打卡不能錯過的景點。

且自11月22起至11月24日止，只要到新光三越台中店1F水廣場拍照打卡，並於新光三越台中中港店粉絲專頁指定貼文處上傳與甜蜜王國打卡點合照，標記＃甜蜜王國 ＃SKMspot，地標設「新光三越台中中港店」，即可至1F水舞廣場兌換IG列印機拍貼乙份。

(中時 )