據台灣就業通統計，10月「住宿及餐飲業」新登記徵才人數達1萬4061人，年增26.43％，增加人數居於各行業之冠。勞動力發展署認為，此波住宿及餐飲業徵才回溫的原因之一，是受到「擴大秋冬國民旅遊」的帶動，其中「住宿業」新登記求才人數為3千451人，創下近5 年同月新高紀錄，月增幅與年增幅分別達16.98％與42.54％。

行政院主計總處今天公布國內108年10月失業率為3.77％，較108年9月下降0.03個百分點，較前一年同月上升0.02個百分點。據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，108年10月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬9000人，較9月增加0.81％，新登記求才人數為9萬8828人，較9月增加4.19％，平均每一位求職者有1.68個工作機會。

發展署說，住宿及餐飲業中的綠舞觀光飯店釋出多樣職缺，其中房務部主管、餐廳部主任、採購主管、財務部主管、水上救生員、日式廚師等職缺起薪均在40K以上，涵碧樓大飯店也祭出月薪最高46K徵求行銷企劃人員，有意願的民眾可以多加嘗試。

(中時 )