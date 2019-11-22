移民行動列車除宣導新住民政策，並大力宣導反賄選。（王文吉攝）

新社花海邁入第14年，今年以「幸福花海」慢活山城悠遊台三線」為主題，有來自在地最新鮮的農產，享受在地景觀與農業文化，體驗山城優活的幸福感受。移民署台中市第二服務站特別前往宣導新住民培力計劃及相關法令，現場民眾反應熱烈，紛紛在攤位前互動留影，並到機關臉書專頁按讚索取小禮物。

新社花海的人潮如織，移民署台中市第二服務站主任張金順率領同仁到新社，透過行動列車服務新住民。宣導活動加入反賄選元素，結合了站內同仁、通譯、志工一同前往色彩繽紛、風景如畫的新社花海園區宣導及服務新住民鄉親，現場民眾感到新奇又有趣。

民眾對移民署的努力表示肯定，台中市第二服務站呼籲，檢舉賄選專線：法務部0800-024-099撥通後請按4或聯繫鄰近的移民署所轄單位；檢舉賄選獎金，總統、副總統選舉，最高可領取獎金1500萬元，立委選舉則有最高1000萬元的檢舉獎金，一同來淨化選風。

(中時 )