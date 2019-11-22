亞果遊艇集團董事長侯佑霖駕駛有海上跑車之稱的遊艇，歡迎民眾參觀遊艇嘉年華。（程炳璋攝）

亞果遊艇嘉年華有50艘豪華遊艇停靠，供民眾欣賞。（程炳璋攝）

台南首次遊艇嘉年華22日在亞果遊艇碼頭展開，近50艘遊艇價值超過5億元，一字排開供人欣賞，會員還能登船遊碼頭，業者希望這場派對帶起南台灣的遊艇風潮。

亞果遊艇集團向台灣港務公司租借安平商港碼頭50年，每月租金近200萬，兩年前大張旗鼓宣告動土興建台灣最大遊艇碼頭，兩年來業者按時交租，但碼頭卡在環保署環差評估，持未核准興建。

業者至今已白白繳交台灣港務公司共2000多萬租金，今年底要進入第3次環差評估，若再未通過，全案卡關的可能性大增，投資可能付諸流水。

亞果集團董事長侯佑霖表示，目前環差關鍵在汙水處理與交通，汙水部分已經完成，周邊交通問題則已獲得台南市政府同意協助，希望這次環差評鑑過關，碼頭62個遊艇泊位可瞬間擴增至200位。

儘管興建碼頭設施還要再花2、3年，業者認為，綜合性推廣水上活動仍是個龐大商機，值得繼續投資。

業者大動作舉辦遊艇展，找來台灣各地遊艇共50艘，總價超過5億停靠碼頭供人欣賞，其中一艘最貴的大型遊艇就價值2億，另一艘號稱海上跑車的台灣最快遊艇價值7000萬，都是亞果遊艇公司股東購買。

有別於高雄遊艇展以出售遊艇為主，台南市這場大型遊艇展以嘉年華會形態進行，22日晚上有會員專屬晚宴，共計400多人參與，是一場奢華的遊艇派對，23日、24日則開放民眾購票進入，業者希望3天的遊艇展活動，能夠掀起南台灣水上活動熱潮。

(中時 )