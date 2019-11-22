◎不滿被綠營政治追殺 高美蘭請辭

高市觀光局主祕高美蘭連日來被綠營政治追殺，今（22）日她透過新聞局發表聲明，痛斥被民進黨「綠色恐怖」追殺，宣布為免影響市府運作，自即日起辭去高雄市政府觀光局主任祕書一職，但未來若再有不實報導，將保留法律追訴權。

◎兒氣喘才移民？柯P再嗆台獨

台北市長柯文哲日前批有些人高喊台獨卻全家移民，每年還在台灣辦台獨募款餐會，台灣國創辦人王獻極說因為有氣喘的兒子才全家移民，柯22日怒嗆，台灣是每個地方都會氣喘是不是？可以找一個不會氣喘的地方，拜託一下。

◎韓國瑜房產再遭抹黑 韓粉挺提告

國民黨總統候選人韓國瑜的房產多次遭到週刊攻擊，指控韓國瑜漏報財產資料，但事後證明該房產為親友所有，並無不法，韓國瑜也表示該報導已經違反《選罷法》，因此對《壹週刊》與阮昭雄提告。《壹週刊》則強調總統候選人房產本為可受公評之事，歷來總統候選人皆受到媒體嚴格監督，絕非意圖影響選舉。

◎一邊一國公布不分區 陳水扁列第6

一邊一國行動黨趕在2020大選登記日截止前，公布不分區立委名單，由一邊一國發言人醫師陳昭姿領銜，前總統陳水扁以政治受難者、一邊一國澆水園丁、列第6名。

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