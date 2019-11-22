員林市鐵路高架化5年，員林火車站北側靜修路至莒光路段的橋下空間綠美化工程近日完工，將於年底前正式拆除圍籬開放民眾走進。（謝瓊雲攝）

員林鐵路高架化5年，橋下空間逐步進行綠美化，但閒置12年的彰化縣歷史建築員林鐵路穀倉主體，仍是一片光禿禿，員林市長游振雄指出，已提出計畫，盼透過縣府爭取中央補助，將穀倉外觀重新粉刷，打造夜間光雕新亮點。

又稱員林立庫的鐵路穀倉是全台唯二的鐵路穀倉，另一座在雲林斗南；過去委託員林市公所代管，一度委外後閒置至今，今年公所終止認養，五月交還台鐵局台中貨運服務所。

游振雄表示，高架橋下空間的綠美化工程由縣府城觀處斥資1500多萬元，打造步道、綠地、銀髮保健設施與兒童遊具等，公所也花了200多萬元完成側溝排水工程，從靜修路以北至莒光路以南，完成整體空間活化，年底前就能開放民眾進入走動休閒。

游振雄說，員林火車站周邊生活商圈人潮眾多，是出入門戶，台鐵局標租穀倉主體月租金要8萬多元，但內部空間不大、利用性低，幾乎乏人問津，公所已提出活化計畫，希望結合文創、打造夜間光雕，成為市中心的觀光新亮點。

公所建設課指出，穀倉周邊腹地由彰化縣政府認養、完成環境維護綠美化工程後，後續仍由公所負責維護管理，穀倉外牆粉刷牽涉結構修繕、油漆修補或泥做粉刷等多種方式，光本體修繕粉刷就須400萬經費，加上內外部整修恐需上千萬，目前正積極透過縣府向文化部、交通部申請經費補助中。

彰化縣歷史建築員林鐵路穀倉已閒置多年，員林市公所提出亮點計畫，希望能爭取經費將穀倉主題外觀修繕粉刷，打造夜間光雕，成為觀光新亮點。（謝瓊雲攝）

員林鐵路穀倉昔日曾淹沒在荒煙漫草中。（資料照，謝瓊雲攝）

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