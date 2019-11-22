國民黨總統參選人韓國瑜致詞時提到自己幼年住在東區，但自嘲「不能說地址，會被查炒房」。(黃國峰攝)

國民黨總統參選人韓國瑜到東區樂成宮參拜，許多韓粉擠爆會場、搶著跟韓國瑜握手。(黃國峰攝)

國民黨總統參選人韓國瑜台中傾聽之旅，22日下午到東區樂成宮參拜，現場支持者擠爆廟內外、高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。韓國瑜則笑說，他幼年時住在附近、有許多美好回憶，但「不能說地址，不然又被查、說炒房」，引來現場群眾哄笑。

韓國瑜回憶，小時候住在東區，附近有成功國小、育英國中，許多美好的回憶，沒想到幾10年後回來拜媽祖，而大家說「風調雨順、國泰民安」，前者要靠媽祖及眾神保佑，後者則必須要人們自己負責。

韓國瑜說，近1、20年來，已經沒有人在說「台灣錢淹腳目」這句話，且台灣人民過去3年半過得非常辛苦，這段時間他走過許多地方，發現窮的人、辛苦的人太多，經濟太不景氣，最近好多工廠又開始放無薪假，因此，這次選舉非常重要，台灣唯一改變的機會就在大家手上的這張神聖選票。

「台灣的天空好悶、好鬱卒！」韓國瑜強調，大家似乎都有口氣吐不出來的感覺，但這是不對的，台灣應該欣欣向榮、朝氣蓬勃且充滿歡笑，呼籲大家支持國民黨提名的8席立委、總統則選韓國瑜，「我們有顆心為人民做牛做馬、好好打拚」。

(中時 )