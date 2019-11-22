交通部長林佳龍今表示，交通審查委員會浮濫，少數意見凌駕政策，以台中山手線為例，當時僅2、3名學者反對，卻導致計畫延宕，並不合理。對此，審查委員張勝雄攤出台中山手線審查的會議紀錄，資料顯示全部學者均是委婉持反對意見，並非林佳龍所言「少數人反對」。

交通部長林佳龍5年前擔任台中市長後，提出「1條山手線、2條捷運線、3環公路網」，建構台中新路網。不過現任台中市長盧秀燕上任後，因山手線工程經費高達941億元，中央出391億元、地方出550億元，變成「台中幫中央蓋鐵路」，且效益過低，因此市府將優先推動捷運藍線和橘線。

林佳龍今日受訪時指出，時任台中市長時，參與山手線審查會議發現，10個委員中僅有2、3個委員反對，整個計畫卻因此大大延宕，他表示，審查委員會太浮濫，導致少數人意見凌駕多數，甚至凌駕政策，是本末倒置。

林佳龍強調，交通部負責規劃全國路網，化被動為主動，協助地方政府推動交通運輸，因此今年以來多縣市的鐵路立體化方案都將陸續通過，如嘉義縣、彰化縣、宜蘭縣、新竹市、桃園市、台中市等。

不過審查委員、淡江大學運輸管理系教授張勝雄攤出台中山手線當時審查的會議紀錄，顯示全數委員均是委婉提出反對意見。如張勝雄當時指出，該計畫經費高達932億元，對台中都市發展規劃必要性卻存疑，不支持該案推動。

委員林雪花指出，該計畫沒有詳實資料審視營運收入，經濟評估採用的數據也未清楚名列，不易審查評估成果確實性；委員林旺根指出，市府應評估其他方案，朝向降低計畫經費方向執行。

研究委員黃耀生指出，該案自償率僅15.54％，財務風險過高；委員林繼國則指出，當地運輸需求不大，該案是否具必要性與急迫性，需再討論。從會議紀錄看來，可見都是反對意見，張勝雄直言，「哪個委員贊成？沒有人！」

(中時 )