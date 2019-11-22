台塑推廣樂動校園，學童跑步企業捐錢做公益。（張朝欣攝）

台塑企業、長庚科技大學與董氏基金會合作，在雲林地區推廣「樂動校園推動計畫」，師生每跑操場1圈，台塑即捐助1元給憂鬱症防治公益團體，22日雲林縣麥寮鄉橋頭國小上百名師生一起開跑，運動健身兼作公益，寓教於樂。

台塑企業為回饋雲林地區、促使居民養成運動健身紓壓的好習慣，與長庚科技大學、董氏基金會合作推廣「樂動校園推動計畫」，22日在橋頭國小開跑，由台塑六輕管理部副總經理陳文仰主持，與上百名師生在操場上揮汗奔跑。

陳文仰表示，學童每跑1圈操場，台塑就會幫他們捐出1元，支持董氏基金會持續推動憂鬱防治工作，邁入第5年的合作推廣，已累積超過84萬圈跑步圈數，影響至少4800名學童及其家庭提升運動量與建立紓壓習慣。

學童說只要每跑1圈操場，台塑便捐助1元做公益，這個活動很有意義，所以他計畫只要有時間就找同學一起跑操場，不僅做愛心，也可藉由跑步讓自己更健康，一舉兩得。

董氏基金會心理衛生中心李麗亭執行副主任指出，透過「樂動校園推動計畫」，讓學童建立運動紓壓習慣，因為運動可以刺激腦部激素的分泌，紓解壓力甚至提升專注力與學習力，基金會也發現「有同伴一起」是讓孩子最想運動的動機。

長庚科技大學嘉義分部主任林本喬則鼓勵小朋友把運動紓壓的習慣帶回家，讓家人也養成運動習慣，藉此帶動雲林地區運動風氣，擴及到更多的學校與社區。

(中時 )