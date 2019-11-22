紙媒連續8年舉辦全台縣市「幸福指數大調查」，高雄巿滿意度僅47.1％，六都墊底，行政院副院長陳其邁22日訪視大寮國中時開酸說，其他5都都有市長，高雄沒有市長，高雄市長不在家，當然市民覺得不幸福。

陳其邁下午到大寮國中訪視，民進黨立委林岱樺、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞陪同，教育部、高巿府教育局也派人與會。正值下課，大批學生紛紛擠到教室外聚集，陳其邁特別走到外頭跟同學擊掌，尖叫聲不斷。

聯訪時被問到，台商資金回流幾千億的說法時，他回應，計算台商回台投資的方式，從馬政府時代到現在都一樣，2012至2016年共累計2400億，依同樣標準，民進黨政府在今年1至9月也累計達到7000億。

他解釋，廠商資金的運用會隨著建廠進度逐步到位，不要因為自己搞不清楚狀況就恣意批評，甚至拿來做為選舉操作、扭曲事實，因為太多選舉介入，反而讓人覺得，國民黨只是選舉操作，無法提出更好的政策願景。

(中時 )