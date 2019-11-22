俄羅斯偵察機飛越美國

川普政府告知北約盟國，他們認為，開放天空條約（Open Skies treaty）對美國國家安全構成威脅，除非這些國家能減輕這類疑慮，否則美國很可能退出。

據《防務新聞》（Defense News）21日報導，川普政府官員上周在布魯塞爾開會時，首度全盤托出對條約的憂慮，並明白表示，他們正認真考慮退出。

開放天空條約2002年生效。包括美俄在內，有34國簽約採行，簽約國可以在彼此領土上空進行非武裝空中偵察，以檢查執行各式武器控制的狀況。

據一名高級政府官員說，美國代表團提出機密情資，說明了相關顧慮。而其中的要點在於，俄羅斯軍方濫用條約，鎖定美國關鍵基礎設施。他們說，若是要挽回條約，盟國就必須化解那些顧慮。

一名川普政府高級官員強調，這就是美方立場。他指出，這條約危及美國國家安全，但不僅美國從中一無所獲，盟國也一樣。這就是為什麼美國想退出的原因，就像美方府會退出「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）一樣。

(中時電子報)