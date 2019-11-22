「台中庶民輔選後援會」，挺韓網紅，寒國人（圖右）、高雄歷史哥（左2）現場直播助陣串人氣。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日至台中市南屯區，出席「台中庶民輔選後援會」，挺韓網紅，包括鈞鈞、寒國人、高雄歷史哥現場直播串人氣，現場逾千名韓粉力挺；韓國瑜說，中華民國像1隻雄壯的老鷹，1支翅膀是總統府，另1支翅膀是立法院，盼大家用神聖選票，支持總統過關、立委全壘打，讓雄鷹展翅高飛。

國民黨總統參選人韓國瑜上台致詞表示，台灣目前只能用1個「悶」字形容；以前台灣錢「淹腳目」，但台灣不斷內耗，別的國家卻拼命往前，現在台灣的年輕人面臨「2缺」，缺機會、缺高薪，最後變成月光族，他的妻子李佳芬到日、菲、泰、柬埔寨等國參訪，每個國家都在進步，台灣卻只能悶。

韓國瑜指出，現今執政出問題，拿不出成績單卻用數字騙，他質疑台商大量回流的7000億台幣，經濟部次長在立法院回答卻是零，連在台灣轉機的國際遊客都列入觀光人次，韓反問現場支持者：「說台灣4小龍第1名，各位相信嗎？」。

韓國瑜表示，用抹黑要把韓國瑜打趴在地上，就可以連任，搞「政治泡麵」，如此廉價的方式換得下1個4年政權，繼續吃香喝辣、繼續騙，顯然民進黨的價值已經失去。20多年前，他在立法院對民進黨的立委發自內心尊敬，包括盧修一、黃信介、陳定南、蔡同榮等人，現今執政黨卻無法讓人民安居樂業。

韓國瑜說，2020大選是中華民國的保衛戰，對外有中國共產無時無刻想消滅中華民國，內部有台獨力量想篡奪中華民國；他呼籲，大家挺身而出、沒第2條路可選擇，尤其海外華僑，一定要保護中華民國、全球華人、人人有責；為了國家及下一代、台灣經濟發展、體恤辛苦人民，下架民進黨。

(中時 )