賴清德（左）日前到左營自由黃昏市場拜票，劉世芳陪同。（本報資料照片）

郭新政與民眾互動。（本報資料照片）

2020總統暨立委選舉候選人登記今日截止，高雄市立委第三選區（楠梓、左營區）出現史上空前11人參選爆炸情形，不過，雖然多人角逐，但該區仍以藍、綠對決為主，只是以無黨籍參選的郭新政聲量不容小覷，因誓言拉下藍委黃昭順，將影響藍營選票，另去年參選民進黨市議員初選失利的莊貽量將代表台灣民眾黨角逐，也令選情增加不少變數。

今年9月份前，第三選區的立委角逐以藍營黃昭順挑戰綠營連任的劉世芳為主，一般認為，藍綠基本盤各約3成，尚未表態與中間選民將決定誰能勝出，但隨著郭新政宣布參選，她努力到各社區活動拜票，騎自行車造勢，獲得許多民眾青睞，因誓言要拉下黃昭順，也推出一些青年政策，讓選情出現變化。

爭取連任的劉世芳，因發揮「辣台派」角色，堅守台灣民主價值，在穩固基本盤同時，結合眷村等支持她的力量，原本可以發揮現任立委最大優勢，不過去年參加民進黨市議員初選失利的莊貽量，這次代表柯Ｐ的台灣民眾黨出來參選立委，也將影響到綠營選票。

值得一提的是，由悟覺妙天禪師創始的「國會政黨聯盟」及多個宗教團體成立的政黨「宗教聯盟」，各推鄭品娟、李郭秋蘭出來參選，勢必瓜分該選區選票，為選情注入更多變數，該選區將出現史上來最激烈的一次競選。

今日登記截止，第三選區立委登記參選有國民黨黃昭順、民進黨劉世芳、無黨郭新政、蘇博廷、湯金全、台灣民眾黨莊貽量、國會政黨聯盟鄭品娟、宗教聯盟李郭秋蘭、興中同盟會王貴雄、台灣獨立黨柳淑芬、喜樂島聯盟莊于萱11人。

(中時 )