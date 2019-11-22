大陸國家主席習近平22日在北京會見美國前國務卿季辛吉，習近平表示，中美雙方應該就戰略性問題加強溝通，避免誤解誤判，增進相互了解。雙方應該從兩國人民和世界人民根本利益出發，相互尊重，求同存異，合作共贏，推動中美關係朝著正確方向向前發展。

新華社報導，習近平22日在人民大會堂會見美國前國務卿季辛吉，習近平讚賞季辛吉多年來為促進中美兩個偉大國家關係發展投入的真摯感情和作出的積極努力，表示他所作的重要貢獻將載入史冊。希望他健康長壽，繼續做中美關係的促進者和貢獻者。

習近平指出，當年博士以深邃的歷史眼光和對中國傳統文化的深刻理解，同兩國時任領導人一道，推動中美這兩個國情不同的國家實現了關係正常化，這一創舉至今仍在對中美兩國和世界產生重要影響。

習近平說，當前中美關係正處在關鍵當口，面臨一些困難和挑戰。中國傳統文化注重和而不同，講究綱舉目張。中美雙方應該就戰略性問題加強溝通，避免誤解誤判，增進相互了解。雙方應該從兩國人民和世界人民根本利益出發，相互尊重，求同存異，合作共贏，推動中美關係朝著正確方向向前發展。

季辛吉表示，很榮幸在過去50年裡近百次訪問中國，親眼目睹中國發生翻天覆地的變化。50年來，美中關係有過起伏波動，但總的方向始終是向前的。現在，時代背景已發生了變化，美中關係的重要性更加突出。雙方應該加強戰略溝通，努力找到妥善解決分歧的辦法，繼續開展各領域交流與合作，這對兩國和世界都至關重要。

(旺報 )