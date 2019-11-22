國際大導演李安新片《雙子殺手》的幕後團隊，含視覺特效指導比爾威斯坦霍佛、剪輯指導提姆史奎爾斯、選角導演艾薇考夫曼，3人22日出席金馬茶敘，他們這次跟李安合作愉快，至於李安曾多次提到要拍一部跟拳王阿里有關的電影，3人也給出一點線索。

艾薇透露拳擊電影部分其實一直都有在進行選角，但目前還沒有確切的進度，提姆則說拳擊片跟這次《雙子殺手》高規、高幀率是有關的，他解釋：「因為拳擊速度快，拍攝時需要有這樣的高科技支撐，就技術而言起碼現在可以做到了。」言下之意有望是原團隊再度合作。

聊到跟李安合作的感覺，比爾說：「跟李安工作基本上是非常好的，他是少數非常尊重視效的導演，李安也很勇敢，總是想嘗試新東西，和他工作變得有趣跟刺激，也被他的熱情感染。」形容像是繫緊安全帶要出發的衝刺感。

艾薇則說跟李安兩人有討論過選角，主要是琢磨在女主角，「女主角必須要會踢會打跟用槍，使用高幀率也跟演員有關，因為五官會拍得很近很細，不是每位演員都能接受。」

而跟李安從《推手》就開始合作的提姆，形容他倆就像左腦跟右腦，兩人相輔相成，「李安永遠不會拍一樣的東西，每次都推自己求新，讓29年來的合作依舊備感新鮮。」

(中時 )