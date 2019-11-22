藍綠兩大黨的不分區立委名單讓人失望，也讓小黨看到希望。親民黨總統參選人宋楚瑜今天受訪表示，兩黨名單都是在幫他們的忙，讓台灣人瞭解到，要選出真正對於台灣自由民主價值有堅持，也不要忘了台灣人民絕對不會放棄自由民主的制度，這才是台灣所有鄉親努力的目標與立場。

對於郭冠英昨天狂言代表共產黨監督台灣選舉，宋楚瑜笑說，「我看現在很多發言是在替我助選。」

媒體詢問，國民黨前青年代表李正皓改披橘袍參選新北市第8選區（中和）立委，是否要給國民黨顏色瞧瞧？宋楚瑜對此表示，他原來也是國民黨，現在出來參選，不是要給國民黨顏色瞧瞧吧？「我們這裡面是各黨各派，台灣鄉親團結起來組成的自由民主聯軍。」

宋楚瑜進一步表示，自己與余湘的結合，對其他兩黨都形成衝擊。他們終於發現宋楚瑜的能力、經驗、過去對台灣的貢獻，現在重新回來，放下身段，找回初心，「『瑜湘配』既不是菜包，也不是草包，我們是『魚香肉絲』，有肉的。」

(中時 )