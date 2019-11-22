29歲的法國孕婦皮勒絲琪16日陳屍在巴黎東北方約90公里處的雷茨森林裡。法醫驗屍結果顯示，皮勒絲琪的頭部、上肢、下肢數處被狗咬傷，導致失血過多死亡。為了緝兇，法國警方抓了67隻狗驗DNA。

皮勒絲琪是愛狗人士，當時在森林中與自己養的美國斯塔福梗犬散步，正巧森林中有一場獵犬參與的獵鹿活動。

負責本案的檢察官佛瑞德里克‧鄭（Frederic Trinh）表示，已對67隻狗進行DNA檢驗，其中62隻屬於打獵俱樂部，5隻屬於皮勒絲琪和她的伴侶。但法國的打獵聯盟表示，接受檢驗的獵犬中，沒有一隻身上帶傷，足以證明這些狗是無辜的。

聯盟的公關也變身柯南。他表示，如果皮勒絲琪遭攻擊，她的狗應該會護主，與其他狗打起來，別的狗身上應該會留下傷痕；而且皮勒絲琪的推定死亡時間是在下午1時到1時30分之間，而獵鹿活動1時30分才開始，這也洗清獵犬的嫌疑。

法國警方已就過失殺人的罪名展開「針對不特定嫌疑人」的調查。在法國，當無法很快鎖定嫌疑人時，這是很常見的做法。

(中時 )