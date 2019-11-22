陸美貿易戰持續，受關稅影響，美國減少進口陸貨。研究報告指，今年前9個月，美國從越南進口量大增34.8％，遠高於2018年全年的5.8％增幅，以電腦、電訊設備增速最快。盡管如此，越南獲美國的直接投資不多，加上越南面對國內人才短缺的挑戰，成為陸美貿易戰贏家之路仍遠。

《香港經濟日報》22日報導說，諮詢公司IHS Markit周四（21日）發表報告，比較產業服務副總統瑞安（Michael Ryan）指出，美國在1月至9月的大陸進口量下跌13.4％，而越南進口量則大升，主因關稅影響大。

越南雖未能取代大陸，成為世界主要出口國，但似乎正接管大陸與美國的部分業務。根據美國貿易代表辦公室（USTR），美國在2018年從大陸、蒙古和台灣進口電腦、電訊設備及其他機械；但目前進口的是越南貨。這意味，部分越南產貨品已補上陸美貿易流量減少的空缺。

隨著越南對美出口增加，越南被指是陸美貿易戰的贏家之一，其他東南亞國家也看到貿易戰為他們製造業帶來的機遇，認為可以吸引外國直接投資。但瑞安指，美國在越南的投資並不多，占越南總外國直接投資額的2.7％。

越南面對另一個挑戰，就是技術工人短缺。瑞安解釋，該國的人才無法應付大量定單；簡言之，就是需求超過目前的供應能力。他補充，越南很多基礎設施尚未達到跨國公司開店的標準。

此外，報告稱，美國與越南、東協之間沒有自由貿易協定，等同「限制供應鏈多元化的步伐和規模」。

(中時電子報)