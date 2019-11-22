蔡英文總統日前宣示，要打造「亞洲高階製造中心」，行政院政務委員龔明鑫下午表示，為使台灣有機會成為亞洲未來4年成為高階製造及研發中心，政院已有具體作法，其中2年內將提供台商逾600公頃土地、擴大經濟部「A＋企業創新研發淬鍊計畫」、並將中小企業信保基金200億元的融資額度再擴大，至少增加一倍。

龔明鑫認為，台灣的確有機會在未來4年成為亞洲高階製造及研發中心，政院目前具體作法是將產業聚落及供應鏈完整化，利用台商跟外資大舉來台投資時，將聚落完成。其中已規劃好的案件要如期落實。第一波台商是用閒置空間，但隨著回台金額愈來愈多，經濟部已盤點中南部新的工業區至少有500公頃土地，可在2021年提供給台商運用，針對科學園區，包括南科橋頭及台南基地第三期擴建，也希望在2021提供台商100多公頃土地，希望可滿足高階研發製造中心需求。

另外，中小企業信保基金200億元保證融資總額度再擴大，龔明鑫說，原預估總投資金額約200億元，現在已經超過顯然不夠，他已向蘇揆報告，未來還會再擴充，規模至少增加一倍。

龔明鑫最後提及，經濟部既有「A＋企業創新研發淬鍊計畫」未來範圍將擴大，金額也會加碼，經濟部技術處會用暨有的計畫擴大，明年就可以推出。

(中時 )