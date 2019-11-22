南投縣長林明溱，允諾在校園設置四維、八德標語。（廖志晃攝）

行政院長蘇貞昌的「四尾土龍」說法，22日在南投縣議會發酵，南投縣議員簡賜勝等人聯合質詢時，要求縣府重視品格教育，宣揚四維八德；縣長林明溱表示，縣府將在半年內製作四維八德告示，並請國中小學師長加強教育。

簡賜勝、蕭志全、曾振炎、林芳伃等人指出，學生會不會讀書是一回事，品格教育最重要；但是，有人說「四尾（維）是土龍、土虱，八德在桃園」，這種不好的教育示範，透過網路傳播引發軒然大波，為避免心智尚未成熟的孩子有樣學樣，影響學校品德教育，建議在學校醒目的地方懸掛告示或牌子，並在朝會或課堂上加強生活倫理教育。

林明溱表示，他小時候，老師都會在公民課程教導學生何謂四維八德，學校門口及醒目處也都懸掛「禮、義、廉、恥」及「忠、孝、仁、愛、信、義、和、平」，教導學生重視四維八德的理念。

文化局長林榮森和教育處長陸正威表示，四維語出《管子．牧民篇》，過去曾列為各級學校的共同校訓，加上八德都屬於固有傳統文化，也是待人處世的行為準繩。

(中時 )