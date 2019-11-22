搶搭12月耶誕節購物商機，各大百貨商場紛紛打造具有亮點的耶誕樹！其中，新光三越台中店今年以魔法甜蜜王國作為主題，邀請日本超萌人氣肖像「角落小夥伴」主要角色-企鵝、白熊、炸豬排、貓、蜥蜴，在1樓水舞廣場打造全台限定「6.5米角落小夥伴-甜甜圈在一起耶誕樹」，由糖霜甜甜圈、超萌角落小夥伴合體特殊造型呈現，聖誕節只想和你甜甜（天天）「圈」在一起，可愛超Q的角落小夥伴，預料將成為打卡熱門景點！

「6.5米角落小夥伴-甜甜圈在一起耶誕樹」有餐桌上的甜蜜耶誕甜點為主題的「甜入你口彩虹水晶糖」，彩虹水晶糖的瀑布造型結合超可愛的角落小夥伴；另外，還有「莓你不行草莓蛋糕」，耶誕節午茶派對「莓」你不行，姊妹們一起創造專屬的歡樂午後甜點時光。三大甜蜜FUN玩角落，結合藏身其中的圖騰角色，打造最可愛、夢幻的耶誕場景，創造全台最強人氣打卡熱點！

另外，廣場外圍還有甜蜜星空長廊，120米浪漫長廊由萬顆LED燈打造百米甜蜜星空隧道，讓你走在最夢幻、浪漫的燈光之下。

11/22至11/24活動期間，只要到1F水廣場拍照打卡，並於新光三越台中中港店粉絲專頁指定貼文處上傳與甜蜜王國打卡點合照，標記「#甜蜜王國 #SKMspot」，地標設「新光三越台中中港店」，即可至1F水舞廣場兌換IG列印機拍貼1份。

新光三越台中店還舉辦一系列耶誕主題活動，11/23下午4：30聖誕點燈派對，邀請「開心劇團」帶來一段公主決戰耶誕甜點的故事，另有超萌角落小夥伴人偶現身！和甜蜜王國的公主們一起同歡，以熱鬧氣氛開啟王國歡慶耶誕節的序幕！

(工商 )