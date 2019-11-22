「災難後再看一次災難，既是震憾，卻也容易痊癒。」前台北當代藝術館館長潘小雪在6年前於威尼斯雙年展時，見日本館全館以311大地震為主題的呈現，便埋下了以藝術手法刻畫災難的策展念想，今年逢921地震屆滿20年，八八水災已滿10年，花蓮地震、普悠瑪事件1周年，當代館《災難的靈視》邀集16組國內外藝術家參展，從天災到人禍，反思災難的當代性。

策展人之一的潘小雪從貼近在地的花東藝術家作品為起點，思考災後重建的過程，是否能用另一種眼光和感知，來凝視災難，透過藝術再現，也許能覺知災難帶給人類的另一層面，發揮破壞後的創造能量。此次日本來台參展的藝術家加藤翼，其作品《311光屋計畫》原是在地震發生後，加藤翼在受災區展開支援工作，而後開始將拆遷的廢棄木頭重組為福島的地標—燈塔，最終由當地居民共同以繩索將躺平的木塔拉起站立，作品既是影像裝置亦是行為藝術，並成為療癒的力量。

從在地視角展現台灣東部藝術家對災後創生的回應，羅詩蘋《震後群》錄像作品紀錄了2018年花蓮雲門翠堤大樓因強震而倒塌，王茹霖《災難日常—桃芝》重現了土石流後的村落樣貌，牆面上掛著以針筆畫描繪的老人與稚童的肖像畫，彷彿無奈地凝視家園的殘破，由瑪籟、黃錦城所創作的裝置藝術《靈魂歸屬地》則以部族常用的紅藜、藤蔓拼組成心臟並立撐於鷹架上，象徵部族面臨災難在遷徒中往往逐漸流失傳統價值。

另一策展人黃建宏則指出：「災難中天災與人禍往往不可分，透過藝術方式思考現在人如何與災難共生」如日本Chim↑Pom團隊與周 防貴之的《拆廢和起厝》計畫，思考福島核災為起點，再延伸至東京奧運的城市變貌，不斷地在思考這些變動背後人類的欲望，並寓意人類在災難後的廢墟中能重生，此次在台作品亦使用了台北的都更廢棄磚土。

期待由台灣視角找出與世界各地的連結性，黃建宏以311後漂流來台的日本舢舨船及北藝大反送中關注組的作品為例，認為今日看災難，無法自外於全球環境變遷與歷史、政治、時代等層面，一如日本藝術家風間幸子看似仿中世紀復古風，卻又融入無人機、麥當麥圖騰的板畫，「今日的災難已不只是地理的，也是歷史的。」

(旺報 )