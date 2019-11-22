嘉縣沿海的養殖業者陸續開始剖烏，「烏魚三寶」取出後，剩下的「烏魚殼」價格實惠，健康又美味。（張毓翎攝）

嘉義縣沿海烏魚養殖進入收成期，由於今年較少天災，加上去年受暖冬影響，許多養殖業者將2年烏魚繼續養到3年，因此，預估今年產量可達800公噸；每逢立冬時節，業者陸續開始剖烏，將「烏魚三寶」取出後，剩下的「烏魚殼」（每公斤約19元）價格實惠，煎煮炒炸也都是美味，烏魚全身都具經濟價值，是民眾送禮自用最佳首選。

嘉縣府漁業科統計，去年烏魚養殖面積300公頃、年產量為635公噸，今年養殖面積約400公頃，預估年產量將達800公噸，烏魚養殖3年左右，可取7.5至9兩濕烏魚子，目前濕烏魚子8台兩規格，每台斤770至780元；濕烏魚子加工後的烏魚子價格，整體而言8台兩規格約2600至3200元、6台兩2000至2500元、4台兩1600至2000元。

除了烏魚子外，身為「烏魚三寶」之二的烏魚膘、烏魚腱，也是民眾不容錯過的好料。洪姓養殖戶表示，烏魚膘川燙後去腥，以黑麻油、薑片及米酒快炒後，深受長輩們喜愛；烏魚腱可做成三杯料理，或是直接當火鍋材料入鍋，另外，烏魚殼為平民美食，其肉質鮮美，不論怎麼料理，味道都是一級棒。

漁業科長張建成說，每年冬季烏魚卵收成期間，大量烏魚殼會進入市場，部分魚種的池邊價格會些微受影響，這周是烏魚生產的最高峰，預估12月上旬結束後，其他魚種的價格會馬上回升，屆時因逢冬季、魚量少，至明年春節，水產品價格將會逐漸上漲，消費者趁著現在價廉物美時，多吃國產養殖水產品。

(中時 )