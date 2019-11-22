國民黨總統候選人韓國瑜今（22）日到台中參加勞工後援會成立大會，韓國瑜致詞時表示，他傾聽之旅一路以來，感受到勞工界心裡壓力巨大，台灣經濟非常不好；他舉例指出，冬天要到了，很多長期關心弱勢族群的慈善團體需要募款，但現在募款都縮水了，最多縮水百分之七十，代表台灣經濟出了問題，這段時間，勞工朋友苦水真的很多。

這場大會包含國民黨立委候選人顏寬恒、黃馨慧、沈智慧、李中、莊子富、勞工後援會總會長陳瑞、國民黨中常委李昭平、姚江臨、李德維、游家富等人皆出席，韓國瑜現場也懇託台中勞工朋友們一同支持他與國民黨立委候選人。

韓國瑜保證，國政顧問團已經推出勞工政策：首先，無薪假又開始，很多工廠接不到訂單，放勞工無薪假，但這對勞工打擊很大、需要突破，所以公司若要放無薪假，勞工應該要能領到60％薪水，讓勞工朋友放假時，還能過簡單生活。

其次，很多年輕勞工對勞退是恐懼、害怕的，有93％勞工拒絕自提，這是很嚴重的情況，所以勞工自提多少，政府就提撥多少，企業提撥不變，希望93％拒絕自提的勞工能接受自提方案，讓退休生活能有保障。

韓國瑜並提及，因應時代變遷，服務業比重越來越重，但老闆與勞工對於一例一休非常頭痛，他承諾一定要修改，創造老闆與勞工雙贏。

韓國瑜強調，勞工朋友們都希望子孫受到好的教育、台灣找回良善的價值，更期待安居樂業，但三年半以來，很多勞工朋友過得很辛苦。民進黨執政，貪汙多、腐敗多、分贓多，他呼籲大家一起用選票來改變，「自己國家自己救，自己前途自己開創」，拜託大家明年1月11日踴躍拉票、投票，選出心目中的總統與立委。

(工商 )