大台南國際旅展今起一連4天在南紡世貿展覽中心登場！(曹婷婷攝)

大台南國際旅展今起在南紡世貿展覽中心登場！(曹婷婷攝)

大台南國際旅展今起一連4天在南紡世貿展覽中心登場！亞洲各地如日本、韓國、印度、菲律賓，以及香港與澳門等都前來設攤，攤位多達300個，今天一開門就湧入不少人潮，各家業者主打折扣戰，低價促銷，遊客也把握良機接洽歲末新春出國好康，日本更一口氣有北海道、熊本、仙台、靜岡、青森、金澤、新潟滋賀、群馬等16個地區跨海參展。

由台南市旅行商業同業公會主辦的大台南旅展，已經邁入第八屆，目標是希望進場民眾能突破14萬人次。

副市長王時思表示，大台南國際旅展不只是國際旅展，更是跨界及跨產業的旅展，無論是旅宿業、航空業、觀光工廠等都可以在大台南國際旅展找到，300個攤位代表的是大家的用心及團結努力，感謝蘇榮堯理事長團隊努力，以及大家鼎力合作，也感謝台南市民朋友參與支持，希望各位市民朋友能化身觀光大使，大家「呷賀逗相報」，一起行銷在地。

市府也期望透過旅展平台，進行城市與產業行銷，提高城市曝光率，並持續與公協會合作，讓台南觀光及旅遊市場更加蓬勃發展，同時也讓台南的觀光更具國際觀。

(中時 )