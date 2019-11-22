折疊式活動踏板的設計貼心，方便讓消防人員站立走動取放器材。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

消防車後和左側有設置車輛水位計。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

日本愛之縣豐田市消防本部日前越洋至嘉義縣消防局參訪。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

日本愛之縣豐田市消防本部日前越洋至嘉義縣消防局參訪，期待透過雙方的經驗及技術交流，更強化嘉義縣救災效能，其中豐田市消防本部致贈給嘉義縣消防局的紀念品充滿巧思及創意，他們特別委託食品業者，將台灣、日本的國旗及消防徽章印製在麻糬上，除了象徵彼此交流互惠的情誼，也代表人民友好及共榮。

豐田市消防本部於21日由消防司令加藤孝人，率該部所屬6名教官至嘉義縣消防局參訪，嘉縣消防局也介紹由穎杰公司所捐贈2部消防車的新式功能，日本教官們也對消防車的折疊式活動踏板及車輛水位計，表示佩服與讚嘆，希望可以將此創意帶回日本分享。

嘉縣消防局副局長蔡建安指出，折疊式活動踏板的設計貼心，方便讓消防人員站立走動取放器材，另外在消防車後和左側有設置車輛水位計，其上面有5個不同的燈號顯示車箱內水位，希望藉由這次交流，彼此吸收不同的救災觀念，並強化救災裝備器材，提升雙方救災效能。

蔡建安表示，豐田市消防本部的消防司令及教官，各個身穿整齊、俐落的制服，並致贈滿滿心意及創意的紀念品，讓他非常感動，此外，嘉縣消防局明年已規畫派6位同仁至日本東京、新瀉等地區參訪及交流，期待同仁向經驗豐富之國外消防單位學習，精進救災技術，守護安全「嘉」園。

(中時 )