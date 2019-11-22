樂旅南投遊樂園照片大募集，上傳杉林溪旅遊照片有機會獲大獎。（廖志晃攝）

樂旅南投遊樂園照片大募集，上傳九族文化村旅遊照片有機會獲大獎。（廖志晃攝）

南投縣政府「樂旅南投」粉絲團，舉辦「南投安心玩情境劇」編寫對白得好禮活動，民眾在11月24日前投稿，就有機會獲得日月潭雲品溫泉酒店住宿券；還有遊樂園照片大募集，上傳九族文化村、泰雅渡假村、杉林溪旅遊照片，可抽東京迪士尼雙人機加酒等大獎！

「南投安心玩情境劇」編寫對白，請民眾思考五大旅遊突發狀況，考驗遊客如何有創意又正確面對，從投稿中評選出一名最具創意者，可獲日月潭雲品溫泉酒店住宿券，還有機會抽中Centurion合歡山星空聯名款行李箱。

另外，九族文化村、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區等南投3大遊樂園，是民眾旅遊回憶的經典景點，因此舉辦「暢遊南投安全見證─遊樂園照片大募集」，在11月30日前，於粉絲團活動留言處，上傳過去在3大園區拍攝的出遊照標註出遊年分，就有機會抽中東京迪士尼雙人機加酒行程，以及3大遊樂園票券，讓遊客重遊樂園。

南投縣配合交通部觀光局推動的五大主軸：遊（遊憩活動及設施安全）、購（購物安全）、食（飲食安全）、宿（住宿安全）、行（交通安全）作為推廣方針，要遊客在每趟旅程中都可以達到遊憩安心、購物開心、食安放心、住宿寬心及行車定心的目標。

(中時 )