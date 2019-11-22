視覺設計世界中必定會提及PANTONE®（彩通），是一家1963年創立研究顏色的機構與供應商，簡單地說就是「色彩世界的國際統一語言」，它的色卡更是全世界的色彩權威，早已滲透你我的生活周遭。

而一項名為「CITY#TAIPEI COLORPROJECT」的全球城市玩色計劃將開跑，以台北為第一站為世界各城市定義出城市的顏色。彩通色彩總監Tod Schulman多次來台親身考察與觀察後，決定以代表不同色彩意義的新創三顏色：「永恆灰（Timeless Grey）」、「活力粉（Vibrant Pink）」與「盎然綠（Revitalizing Green）」，詮釋台北城市形象：

永恆灰，Timeless Grey（左）：台北步調雖快，但有條不紊，灰色代表安靜、樸素、穩健、柔和與高雅，正襯托台北優雅人文環境。

活力粉，Vibrant Pink（中）：台北是亞洲城市中性別平權及人權議題的先鋒，這城市由一群充滿正義且富有能量的人們組成，粉紅色正象徵這樣的勇敢、前衛與力量。

盎然綠，Revitalizing Green（右）：台北市環境綠化已行之有年，市區主幹道上常可見一片綠意，各種再生能源的推廣與運用也在持續進步，綠色呈現這樣永續、環保、和平與再生的意象。

計畫並集結了11位台灣現代藝術家，包括翁偉中、蔣雅文、DEBE、Candy Bird、溫度物所、潘學觀、怕胖團、黃薇、李玥瑱、曾士豪、蔡承原，以這三色運用不同藝術媒材：攝影、街頭視覺藝術、當代塗鴉藝術、自然仿生藝術、食物設計、動畫光雕、文字藝術、拼貼藝術、龐克搖滾、寫真水彩等創作，12月28日起在台北松菸文化園區藉由作品呈現台北城市的個性，展期至2020年3月，詳情可參閱特設網站。

(中時 )