教育部國教署考核25所學校辦理「建教合作」，最後有7所學校獲評為一等佳績，其中南投縣私立同德家商連續3年獲頒建教考評一等獎，日前由署長彭富源親自頒獎予同德家商林元貴校長，希望校方持續精益求精，讓更多學生「畢業即就業」。

校長林元貴表示，校方辦理建教合作已經相當多年、經驗豐富，目前配合新南向政策，特別增設僑生建教專班，分別是汽車和食品等兩個科別，未來將繼續強化建教合作品質，讓學生順利往職涯目標前進。

另外，校方也考量產業的人才需求開班授課，以及尋求產業資源跨領域合作，未來更鼓勵學生朝向新興產業和雙語來發展，盼建教合作與國際接軌，成為產業頂尖模範。

董事長徐德香說，校方會成為建教合作班學生的最大後盾，像是提供3年免學雜費。另外，分別安排學生各3個月在學校上課和合作單位工作，並根據勞動部公告基本工資給予實習津貼，學生可累積實務經驗，又能減輕家庭負擔，為進入職場打下良好基礎。

校方已經連續3年獲頒一等獎，成為學校進步的原動力，未來將給予學生更多的學習資源，讓他們成為企業最需要的專業人才，達到「畢業即就業」的目標。

(中時 )