一邊是上屆創造奇蹟爆冷摘下第4的光復高中，另一邊是本屆首次闖進與賽的「全村希望」新屋高中，結果光復還是技高一籌！靠著「最佳救火隊」李承謙攻下全場最高25分，光復最後以85比67輕取新屋，宣告連兩年闖進12強。

「上半場節奏屬於我們的，我們太順了，結果下半場產生鬆懈，才讓對方追上，這是我們接下來的調整重點之一，」光復教練陳定杰表示，「儘管昨天首役輸給泰山16分，但我告訴球員去年我們輸更多，千萬別灰心，他們聽進去了。」

陳定杰強調，能夠連兩年闖進HBL男生組12強，證明光復並非曇花一現的隊伍，「現在我們達成連兩年闖進12強目標，接下來就是連兩年搶進8強了，當前我不敢把話說太早，先在高雄複賽努力晉級，然後才去追逐4強的目標。」

由於少了「喬神」喬楚瑜坐鎮禁區，光復本屆內線戰力大減，陳定杰表示，「范智堯雖有198公分，卻還差喬神很多，幸好HBL就是如此神奇，每個階段經過調整都能再次成長，今晚多虧李承謙跳了出來，他真是我們最佳救火隊。」

陳定杰甚至用NBA快艇隊最佳第六人路威廉斯的表現形容李承謙，「承謙就跟路威廉斯一樣，得分爆發力真的很好，一上場就能擔任救火隊，其實會讓承謙打替補而非先發，就是擔心火力銜接不上，其他的話就是『商業機密』了。」

李承謙不僅貢獻25分，投進5顆三分球更創個人新高，問他為何上半場如此神準(獨拿20分)？他的回答很妙，「其實我沒想太多，也不知道為何今天這麼準(投17中10)，昨天卻怎麼都投不進(投9中2)，但我很願意擔任第六人角色。」

(中時電子報)