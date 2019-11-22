柯適中大師帶來許多畫作。（張晉銘攝）

林進達大師作品：彩虹的使者（左）和仲夏夜之夢（右）。（張晉銘攝）

本展位於寶島時代村內的 寶島人文藝術館，展出至3月30日止。 （張晉銘攝）

「南投三少聯展」由游守中、柯適中和林進達等三位藝術界大師聯合展出。

有鑑於草屯地區人文薈萃藝術家眾多，寶島時代村成立「寶島人文藝術館」，首展就與「768藝術空間」策略合作，邀請縣內游守中、柯適中和林進達等三位藝術界大師舉辦「南投三少聯展」，期待在台灣藝術界往下扎根，持續培養民眾的藝術氣息。

策展單位指出，三位大師自國中因為繪畫而結識，成年之後在各自的領域擁有一片天地，至今能夠再度聚在一起辦展，實為藝術界難得的楷模。這次他們採取「形式」與「意識」的皮相做為創作主軸，希望喚起民眾在當今的藝術環境中，思考個人與大自然萬物的對話和被遺忘的價值。

策展單位說，南投三少選擇與存在主義較為相近的路線，作品與人切身關係的某種閱讀性，希望藉此喚起人的情感連結，將作品視為一個生命存在的真理承載，並保有最真實的價值，作品中充滿生機活絡的元素，以各種角度去尋求生命熱烈的「愛」。

像是林進達以人體和花卉為主題 ，富有騷動的意象， 柯適中則以心象風景的寫生，追求自己內心的風景，游守中則帶來蒙太奇組合式和風景合成的作品，三位大師帶來的都是西畫作品，但各自有獨特風格，值得細細品味。

本展展出至3月30日止，地點位在寶島時代村內的寶島人文藝術館，營業時間9-17點，每周二公休。

(中時 )