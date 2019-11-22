交通部長林佳龍今指交通審查委員會制度浮濫，並於臉書發文表示，應該協助政府提出可行方案的部分專家學者，卻因本身特定立場，刻意在委員會中獨排眾議，反對的人被戴上「良心」桂冠，難道支持者就是「黑心」？對此，鐵道學會痛批，交通部遺失「溝通與對話」，呼籲交通部應存謙卑之心，讓計畫更符合民眾需求。

林佳龍今晚於臉書發文表示，交通部應落實交通平權，擘劃全國軌道交通建設，在民意基礎下，推動有利台灣的交通建設，並用政績對人民負責，再由學者專家協助讓方案可行。

然而近幾年制度本末倒置，將軌道建設責任丟給縣市政府，七年前馬政府時期，又為地方政府綁上自償率的枷鎖，導致過去幾年沒有鐵路立體化建設通過，不僅讓全國軌道建設停滯，更擴大城鄉差距。

林佳龍指出，部分專家學者因本身有特定立場，常於審查委員會中獨排眾議，以少數人的意志凌駕眾人，若國家重大政策把持在少數委員手中，不僅政府施政裹足不前，更讓「委員會」成了政府最佳卸責的藉口。若拒絕建設的學者被戴上「良心」的桂冠，那支持建設的學者與地方政府首長，難道就是「黑心」嗎？

對此，鐵道暨國土規劃學會表示，交通部在審查過程中遺忘「溝通與對話」，交通部推動交通政策，本是好事，交通部推動利國利民之建設，委員身懷憂國憂民之心，其實各是一體兩面。兩者方向一致卻發生衝突，代表其中溝通的環節必然出現落差。

然而學會指出，交通部若承辦單位與專家委員意見相左，就應該花更多心力在於溝通與對話，甚至民間NGO組織也樂意一同參與對話，減少政策溝通的歧見。同時，交通部也要心存謙卑之心，若政策內容有需調整之處，又何妨在推出前透過更多的溝通讓計畫修正得更符合民眾需求？學會呼籲，交通部別辜負總統的「最會溝通的政府」的殷切期盼。

(中時 )