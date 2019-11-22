瑞祥國小有一間儲藏室改裝的可愛小廚房，牆上的壁畫也是老師們英語教學素材。（邱立雅攝）

大溪瑞源里盛產稻米與苦茶油，當地的瑞祥國小利用在地農特產發展出特色課程，在稻作收割及苦茶油行銷的歲末時節，學校帶著全校學生一起手作美食，舉辦美食嘉年華活動，最特別的是，小朋友們還利用午餐剩下的白米飯，料理出一道道創意美食，達到零廚餘的目標。

瑞祥國小美食嘉年華今年已邁入第4年，最初學校還未有專屬的烹飪教室，2年前因全學力檢測表現優異，教育局得知瑞祥國小正發展油米特色課程，於是補助經費將原本暗黑儲藏室，改裝成清新可愛的烘焙教室，讓學生們更熱愛玩料理。

由於在地盛產白米，師生們也絞盡腦汁，將每日中午剩下的米飯，製作成土耳其米布丁、米漿奶酪、米披薩、米瑪德蓮等等西式甜點，實踐零廚餘的簡約精神。為了23日舉辦的美食嘉年華活動，全校學生近幾日緊鑼密鼓製作甜點，6年級的林湧樂說自己還會作米穀麵包，活動當天要讓大家品嘗，詹士斳則表示最喜歡大家一起做料理的感覺。

除了西式的點心外，美食嘉年華還推出越式春捲，有學生的媽媽來自越南，將以在地米食結合越南魚露的迸出新住民家鄉味，讓學生們在參與中學習到多元文化。

校長魏瑞汶表示，為讓孩子認同在地、關愛家鄉，校方每年都會規畫美食嘉年華活動，邀請家長和里民共襄盛舉，與孩子同樂。學校教師團隊將秉持研究的精神，引導小朋友持續精進校訂課程

(中時 )