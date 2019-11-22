婦宣媽媽們演出舞台劇宣導防範一氧化碳，小朋友們爭相與戲劇角色合影。（邱立雅攝）

大野狼還沒來，小紅帽的外婆就暈倒了，發生什麼事了？消防局第4大隊舉辦防範一氧化碳中毒的誓師宣導大會，婦宣媽媽們發揮創意，設計一齣寓教於樂的舞台劇，讓小朋友們如何預防一氧化碳中毒，活動中消防猛男們還設計6個闖關遊戲，突破關卡就能獲得防災知識。

時令進入冬季，常見民眾在使用瓦斯熱水器洗澡、用餐使用爐火、車輛未熄火開啟暖氣等狀況，因門窗緊閉造成通風不良，而發生一氧化碳中毒案件。消防局第4大隊為防範類似憾事發生，22日在龍潭北二高橋下籃球場舉辦防範一氧化碳中毒的誓師宣導大會活動，邀請近百名小朋友前來看戲玩闖關。

活動一開始由婦宣媽媽演出舞台劇，劇情安排小紅帽的外婆把熱水器裝在室內，不小心因一氧化碳中毒倒下，幸虧鄰居們前來拜訪，正好救了外婆一命。簡單明瞭的劇情，讓小朋友們容易理解。除此之外，活動安排有消防知識家、地震體驗車、濃煙體驗室、小小消防員著裝體驗、CPR教學等關卡讓小朋友從實做中學習知識。

穿上帥氣的迷你消防員制服，小朋友們開心拿起瞄子擺姿勢讓老師拍照。練習CPR時，小朋友們紛紛將手指戳進假人鼻孔，讓消防猛男們連聲阻止，不過小朋友們練習時仍相當認真按壓假人胸部，讓指導的消防員露出滿意的微笑。

消防局第4大隊大隊長戴明杉表示，透過消防隊員們精心準備的闖關遊戲，相信能讓參與的民眾帶著滿滿的收穫回家，也希望藉由活動，讓民眾對一氧化碳有更深的認識，再次檢視自家熱水器安裝的種類及位置是否正確，甚至也能為親友做一次安全檢視，保障生命財產安全。

(中時 )