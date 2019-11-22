高市觀光局主祕後，第一時間寫給同仁的信曝光。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局主祕高美蘭今（22）日宣布請辭後，下午3時41分旋即在局內群組發表給同仁的一封信，內容流出曝光，言語之中盡是不捨及無奈。她信中提到，這10個月與觀光局同仁攜手舉辦大大小小活動，高雄對她而言，已從「你們的高雄」，變成「我們的高雄」，但受到政治紛擾，不得不提出辭呈，但這是人生中的一段善緣，未來永遠是觀光局的義工。

全文如下：

親愛的觀光局夥伴：

10個月前，因為韓國瑜市長的邀請，踏上了這段奇幻之旅，成為高市府觀光局的主秘。初來乍到，各位對我伸出友善的雙手，協助我快速進入狀況，這10個月中，我們一起辦了大大小小的活動，一起克服困難，一起被檢討，一起享受美好的成果，「高雄」對我而言，早已從「你們高雄」，變成「我們高雄」。

如今，因為政治的紛擾，使我不得不在今天提出辭呈，我要特別在這裡感謝大家的友誼和專業的協助，相信未來在邱代理局長、葉副局長及孫專委帶領之下，觀光局一定能持續發光，為高雄創造更美好的未來。

民主政治的常態，政務官的更迭，相信各位早已習以為常，但對我來說，這是我人生中的一段善緣，十分珍惜。我始終相信，慈悲沒有敵人，我來的目的，就是為了成就各位、成就高雄，我知道還有很大的努力空間，但我盡力了！各位真誠友善可愛的笑容，就是我這10個月最珍貴的收穫。未來我永遠是觀光局的義工，一定默默在背後協助各位。

「那美好的仗，我們一起打過」，各位親愛的朋友，我們後會有期❤️

(中時 )