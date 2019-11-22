彰化縣立委登記22日截止，4個選區共16個人登記，多達7個政黨。（彰化縣選委會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣立委登記22日截止，4個選區共16個人登記，多達7個政黨，除了第1選區，藍、綠對決最單純；第2選區黃玉芬以無黨登記吸收第3勢力；第3選區前北斗鎮長楊麗香則來不及拿到親民黨政黨推薦書，截止最後一刻以無黨登記，第4選區更是參選大爆炸，7人登記競逐。

立委彰化第1選區國民黨柯呈枋、民進黨陳秀寶兩人登記。第2選區國民黨張瀚天、民進黨黃秀芳、無黨黃玉芬登記。

第3選區國民黨謝衣鳳、民進黨洪宗熠、台澎黨劉銀鬃和無黨楊麗香登記，楊麗香擔任過北斗鎮長，先生李玄在國民黨現任北斗鎮長，楊麗香表示為了擴大服務，在鄉親勸進下，最後決定投入選戰，本來要以親民黨參選，但登記來不及，但接下來仍會和總統選舉搭配，拉抬宋楚瑜的選情，這次楊麗香投入立委戰局，也形成第3選區泛藍分裂。

第4選區國民黨蕭景田、民進黨陳素月、勞動黨何倍爾、綠黨蕭翠瑩、勞工黨林怡彣、無黨洪祐輔登記，共7角逐，形成了參選大爆炸，被視為超級戰區。

(中時 )