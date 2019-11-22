米砂爆墮胎恐嚇 孫安佐反擊她有精神病「記得要吃藥」

狄鶯、孫鵬之子孫安佐先前被網紅米砂爆料今年4月約砲後搞出人命，之後甚至進行人工流產，孫安佐沉默半個多月後，今(22日)稍早透過影片反擊，直說整件事很像羅生門，雙方各有各的說法，他反擊女方自稱遭恐嚇應是有精神病，該去看醫生，又批評：「我相信大多數的人應該不太會想知道妳到底發生什麼事情，尤其是妳跟多少人做過，或者妳為誰墮胎這件事」。

孫安佐稍早PO出影片回應米砂的墮胎說，認為這次應該算是被別人「黑」了，首先他認為跟米砂應該算是同一類人，喜歡在網上分享自己的生活，但爆出此事後米砂說不想再當公眾人物，「我個人是覺得經歷過這件事後，應該會有更多人不管是好的或壞的方面會更認識妳」，所以孫安佐認為米砂不該輕易放棄。

其次，孫安佐強調他相信沒有女生會以墮胎這種事爭取大家的目光，但米砂卻在大眾面前試著回想起3、4月間跟誰發生關係或幫誰墮胎，但大多數人其實不想知道她的私事。第三點，孫安佐說他和米砂都是成年人了，要為自己做的事情負責，「不過妳既然決定好要做的事，我不會反對妳，我甚至還會支持妳，但我個人給的建議是女生啊！還是要學會保護好自己」。

孫安佐又說，事發至今米砂稱自己被人恐嚇，又說自己有憂鬱症，「我突然才發現，原來有些時候妳是無法控制自己所說出的話，甚至會有一些幻覺甚至幻想之類的，對於這件事我個人是建議妳，可以趕快去看一下這方面的醫生，對，記得要吃藥，不要讓這種精神疾病再更惡化」，也說因此會更包容米砂的行為。

米砂過去將錯怪到媒體，孫安佐則說媒體只是呈現出她和經紀人、朋友所提供的內容，建議米砂如果想息事寧人，該怪的不是媒體，自己應該停止爆料。最後，孫安佐說如果米砂對他或他家人、他女友有任何意見的話，「我希望妳可以矛頭對向我」，也希望外界攻擊的對象針對他就好，不要攻擊他愛的人，否認女友倒追的謠言，他覺得這件事很無聊，之後不會再回應，並感謝依舊支持他的人。

(中時電子報)