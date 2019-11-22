高雄市3歲女童今年1月慘遭空氣噴槍奪命案，女童生父鄺男被依過失致死罪嫌起訴，橋頭地院今天開準備程序庭，鄧女委任律師王子浩具證指出，畫面顯示，鄺男持噴槍鑽入車內右前座後不久，鄧童指部就從鄺男腋下處垂落，法官勘驗畫面後，認定垂落的是「不明物體」，全案將在12月24日下午2點30分開庭，進入審理程序。

法官今天會同律師勘驗「關鍵畫面」，發現影片12分10秒處，鄺男右手拿噴槍伸入車內右前座按壓噴槍，噴槍位置約莫落在鄧童頭部高度，另在13分24秒處，看見疑似女童指部在鄺男左側腋下處晃動。

但因鄺男身軀幾乎擋住車內畫面，難以斷定有鄺男或女童按壓動作，也無法確認晃動的「肉色物體」就是女童的手指，法官反覆勘查後，請書記官加註鄺男左側腋下處有「不明物體」晃動。

另王子浩再指出，鄧童遺體解剖後，體內驗出有嗜睡副作用的抗組織胺藥物成分，由於鄧童生前曾因身體不適就診，但經詢問當時就診開藥的阮綜合醫院，確認開給鄧童的藥劑中無抗組織胺成分，懷疑鄧童在案發前遭餵食藥物，不過法官認為，現有證據不足以證明鄺男有私下餵藥行為。

(中時 )