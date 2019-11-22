最近民進黨狂打經濟牌，並列出小英執政三年有成圖表，台灣2.9%贏過韓國2%和新加坡2.0%香港-2.9%，但事實上這些都只是片面數字，網友要蔡總統「即興就好，過量容易傷身」，並指「拿著片面數據狂歡完，終究還是要面對現實」，現實情況則是東南亞國家同期成長都贏過台灣，而韓國和新加坡，以及香港的GDP贏過台灣很多，這有什麼好驕傲的。

不只是網友自發性比較小英總統的自我宣傳，也拿出國民黨市議員羅智強踢爆實情，他拿出馬蔡時代四小龍經濟成長率比較表，馬時代中華民國位居第三，蔡時代落到最後一名。

公民1945指蔡英文在當總統前，曾痛斥馬數字總統，沒想到三年後獨步全球端出「季度經濟成長率」。

公民1945臉書也分析，蔡英文在當總統前，曾多次公開痛斥馬英九，是只見數字不見人民感受的「數字總統」。沒想到三年後獨步全球端出「季度經濟成長率」的蔡英文，現世報「淪為」忽略百姓困苦的數字總統，真的是還馬英九公道必蔡英文也，而且講真的再多美麗數字，終究還是沒能改變已經過時的四小龍中我們國民平均所得倒數第一現況。

同時網友更進一步比較，同期印尼約5.05%、菲律賓6.2%、馬來西亞4.9%、泰國3.2%，純粹數字比較這些國家都高出我國的2.91%，這些數字小英總統看到了嗎？

(中時電子報)