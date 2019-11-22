南臺灣百貨壓軸盛會-漢神百貨25周年慶即將於11/28（四）～12/29（日）華麗登場，延續與迪士尼合作，漢神百貨推出百老匯派對風格的米奇與好朋友大型布置，再推出漢神限定「美好奇遇-超集會員禮」，要讓消費者一起參加歡樂歌舞劇般的購物派對。

為了鼓舞士氣，也特別於檔期前夕集合全體員工近200人，在百貨大門口前舉辦25周年慶造勢大會，以盛大的氣勢、全新的面貌迎接周年慶。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，漢神百貨的大型改裝陸續完成，在11月B3F餐飲美食開幕後，業績與來客數均大幅成長，於下周即將開幕的7F運動休閒也相當值得期待，因此本次周年慶目標為25億，較去年成長10％。今年為期33天的周年慶，除了第二階段的開幕外，更取得迪士尼授權，推出超吸睛全台限定「美好奇遇-超集會員禮」外，還有超好逛的「玩樂派對期間限定快閃店」，而為鼓勵搭乘大眾運輸工具，也打造全台獨家「米奇與好朋友」候車站，要把華麗的百老匯風格佈置與愉快的派對氣氛帶給大家。

VIP DAY當天為歡慶改裝開幕，特別以百老匯盛會為主題，邀請【新生代男神-許光漢】出席，也規劃一系列踢踏舞、交響樂、百老匯經典舞蹈所譜出的劇場Show Time表演！更邀請依林名模、DJ Cyndi與專業舞者，打造精彩的fashion Show，帶給顧客專屬的美好時光。當天還有精品滿2萬送1,200，家用滿1萬送1,100的超值優惠，更有百萬刷手的專屬優惠，就是要回饋給支持漢神百貨的VIP顧客，除11/28（四）～12/1（日）首四日外，12/12（四）～12/15（日）雙12再加碼四天，刷漢神百貨聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1,000、服飾樓層滿1萬送1,000；其中最受矚目的化妝品全檔期滿3,000送300，首四日再加碼累計滿2萬送200；而本次的最大亮點之一，就是市價183.2萬元的哈雷機車，只要消費滿2,000元，就有機會把夢幻逸品騎回家唷！

此外，漢神百貨網路購物為服務廣大的網路族群，也打出強力優惠，12/11（三）～12/12（四）雙12購物節，家電最高現折1,300元，其餘品牌最高現折10％，顧客即使不出門，上線選購就能享有超值折扣及全天候24小時不打烊、豐富且暖心的購物體驗，創造出讓消費者感受便利體驗與愉快購物的「美好奇遇」。

(工商 )