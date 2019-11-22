42歲李克翰在23歲那年因嚴重車禍，造成胸部以下癱瘓，終身得坐輪椅度日，就在人生遭逢巨變階段，他化悲傷為力量，選擇重返校園，透過朋友陪伴傾聽獲得療癒，也對心理諮商領域產生興趣，攻讀研究所並取得證照後，進入職場順利從事諮商心理師工作。

22日他應勞動部屏東就業中心邀請，到屏東縣身心障礙福利服務中心為身障求職者分享，並協助學員探索職涯方向，激勵大家建立職場自信。

屏東就業中心主任翁素足表示，為激勵身心障礙求職者突破障礙限制、積極尋職，特地讓李克翰擔任成長團體活動講師，請他分享過去多年如何努力克服後天身體障礙，成功就業的職涯歷程，盼藉此鼓勵學員以正向態度肯定自我，強化尋職信心。

李克翰說，他在出車禍之前，是活潑外向的陽光大男孩，盡情享受大學校園生活，不料大二這場車禍，讓一切都變了。歷經2年治療復健，為讓自己和家人生活回歸正軌，他決定重返校園。

「我渴望結交朋友、與人交談」，他說，在學校結交到新的朋友後，慢慢走出悲傷，同時也發掘自己對心理諮商領域的興趣，設下成為諮商心理師的目標後，努力邁進。

為幫助在場身心障礙求職者尋找職涯方向、強化尋職信心，他透過團體互動方式，拓展大家對工作廣度的認知，並且給予多元化工作方向建議。活動結束後，學員不僅對求職有更明確的目標方向，對尋職意志也更堅定。

(中時 )