漢神百貨周年慶祭出市價破百萬的哈雷機車。（柯宗緯攝）

高雄百貨龍頭漢神百貨25周年慶開戰，11月28日至12月29登場。漢神近年與廠商砸25億重金改造商場，引進全新櫃位及品牌，提升來客率及提袋率，周年慶業績也上看25億元，將大手筆送出價值破百萬的哈雷機車，目標瞄準男性客群。

漢神透露，有別於以往送汽車，今年全台首創抽183.2萬元的哈雷機車，原因在於發現精品樓層大改裝後，40％的來客數成長中，男性消費力不容小覷，因此祭出哈雷機車，希望再吸引男性客群周年慶來消費。

繼漢神巨蛋與迪士尼合作後，漢神百貨推出百老匯派對風格的米奇與好朋友大型布置，再推出漢神限定「美好奇遇-超集會員禮」，要讓消費者一起參加歡樂歌舞劇般的購物派對，為鼓勵搭乘大眾運輸工具，也打造全台獨家「米奇與好朋友」候車站。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，漢神百貨的大型改裝陸續完成，在11月B3F餐飲美食開幕後，業績與來客數均大幅成長，於下周即將開幕的7F運動休閒也相當值得期待，此次周年慶目標為25億，較去年成長10％。

VIP DAY當天為歡慶改裝開幕，特別以百老匯盛會為主題，邀請新生代男神許光漢出席，也規劃一系列踢踏舞、交響樂、百老匯經典舞蹈所譜出的劇場Show Time表演！更邀請依林名模、DJ Cyndi與專業舞者，打造精彩的fashion Show，帶給顧客專屬的美好時光。

當天還有精品滿2萬送1,200，家用滿1萬送1,100的超值優惠，更有百萬刷手的專屬優惠，就是要回饋給支持漢神百貨的VIP顧客，除11／28～12／1首四日外，12／12～12／15雙12再加碼四天，刷漢神百貨聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1,000、服飾樓層滿1萬送1,000。

其中最受矚目的化妝品全檔期滿3,000送300，首四日再加碼累計滿2萬送200；而本次的最大亮點之一，就是市價183.2萬元的哈雷機車，只要消費滿2,000元，就有機會把夢幻逸品騎回家。

此外，漢神百貨網路購物為服務廣大的網路族群，也打出強力優惠，12／11～12／12雙12購物節，家電最高現折1,300元，其餘品牌最高現折10％，顧客即使不出門，上線選購就能享有超值折扣及全天候24小時不打烊、豐富且暖心的購物體驗。

(中時 )