新北市選委會22日受理立委參選人登記最後1日，共有12人完成登記，包括綠黨張志偉、張哲偉、林宜瑄、余長欣、安定力量朱盛興等人，都搶在最後一日登記參選，2020新北市立委選舉共有72人參加。

新北市立委參選登記最後1日，參選登記者大多為小黨或無黨籍，最後1名登記者為安定力量第7選區的朱盛興，他在下午5時15分左右完成登記。

朱盛興表示，為了讓年輕人敢生小孩，他主張0-15歲義務教育免費、營養午餐免費，此種作法定能提高生育率。

和平黨新北市第6選區參選人陳玉鳳說，她的對手是國民黨林國春、民進黨張宏陸，相當強勁，但她在板橋住了2、30年，對這個地方有很多感情，希望能進入國會，為板橋市民服務。

天統黨新北市第8選區參選人許惠珍指出，她希望推動家庭教育中心，結合教育、文化、民政等相關單位後，運用社區資源，規劃、推展健康家庭教育。她認為，現階段政府提供年輕人的照顧多半是物質而已，但心靈的協助也很重要。

新北市選委會表示，昨日有12人完成登記，此次參加2020新北市立委選的共有72人。

上屆新北市立委選舉，民進黨在12個席次中拿下9個席次，對國民黨造成嚴重打擊，此次國民黨捲土重來，期盼能收復失土，預期2020選戰將會相當激烈。

(中時 )