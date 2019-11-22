據明報新聞網22日報導，美國紐約前市長彭博，周四（21日）向聯邦選舉委員會遞交文件，登記成立競選委員會「Mike Bloomberg 2020」，以參加德州、阿拉巴馬州等多個州份的民主黨初選。彭博至今未正式宣布參選，他的其中一名助理表示，今次向聯邦選舉委員會遞交文件是向正式參選邁進一步，但彭博並未作最後決定。

有報導引述彭博顧問稱，彭博認為現時的民主黨參選人均不能打敗競逐連任的總統川普。彭博遞交文件後，可正式成立競選團隊。

民主黨至今有17人競逐黨內總統候選人提名。所有候選人若要籌募或花費超過5000美元的競選資金，均必須向聯邦選舉委員會登記，但此舉並不能代表確認正式參選。

彭博在本月8日遞交文件，登記參加德州、阿拉巴馬州、阿肯色州、喬治亞州、密西根州的民主黨初選。分析認為，彭博會將競選重點放在較晚投票的州份，包括加州、德州等。

媒體大亨彭博本月稍早表示有意出馬角逐白宮大位，基於他對美國經濟的深入了解及擔任紐約市長有執政實績，加以民主黨目前的參選人都不盡理想，儘管彭博尚未正式宣布參選，華爾街大戶已舉雙手贊成。

(中時電子報)