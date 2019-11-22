高雄市道路交通安全促進會日前舉辦第15屆第1次會員大會暨理監事改選活動，現任理事長梁郁哲獲得連任。（高雄市道路交通安全促進會提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市道路交通安全促進會日前舉辦第15屆第1次會員大會暨理監事改選活動，現任理事長梁郁哲獲得連任，該會今年榮獲高雄市政府頒發「108年度高雄市社會教育貢獻獎」團體獎、教育部頒發「108年度社會教育貢獻獎團體獎」、交通部頒發「108年度金安獎企業團體貢獻獎」等三大獎殊榮，深獲社會各界肯定。

高市交通局副局長黃萬發表示，感謝高雄道安促進會會員、志工們行善不落人後，在事業有成之餘，熱心公益、出錢出力，積極協助道路交通安全宣導工作不遺餘力，是善盡企業社會責任的表率。

107年起，高雄道安促進會成立「有路安道安宣導志工團」，深入高雄市各地進行全年齡層的道安教育宣導，並透過網路社群數位行銷，打破時間和空間的限制，將道安教育宣導的觸角無限延伸，積極預防車禍造成的不幸傷亡。

據統計，107年共計道安宣導66場，8,661人次，108年12月底前將宣導超過95場、約11,000人次，在該會志工和市府各單位共同努力下，107年車禍死亡減少7人，車禍受傷減少3,682人，道安教育宣導成效顯著，108年榮獲高雄市政府「108年度高雄市社會教育貢獻獎團體獎」、教育部「108年度社會教育貢獻獎團體獎」、交通部「108年度金安獎企業團體貢獻獎」等三大獎殊榮，工作成果深獲社會各界肯定。

該會第15屆第1次理監事會改選結果，理事長由大發駕訓班梁郁哲總經理連任，常務理事為建國交通董事長楊景山、順嘉石業董事長謝順和、振旺物流董事長田振清、隆進租車董事長陳宏榮；常務監事為高輪貨櫃倉儲董事長王玉琳，理事包括港都客運戴道根總經理、昶鑫汽修董事長曾建勝、信富貨運總經理王俊傑、東原交通董事長蔡進聰、永康通運董事長王健原、鳳友通運經理陳妍靜、大高雄汽車駕駛員職業工會理事長林清明、和炘交通許文燕董事長、鳳茂交通董事長陳武諒、通達通運董事長鄭志強；監事包括金星儲運董事長黃啟芳、上暘汽車負責人洪來旺、墾丁通運董事長陳榮璋、高雄市爭議調處人員工會總幹事陳功軒等。

(中時 )