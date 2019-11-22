台彩盃少棒賽開賽在即，卻爆出苗栗縣代表隊搶人爭議，通霄國小被指控不讓菁英選手參賽，22日校長澄清「尊重校隊教練排程」。（巫靜婷攝）

少棒台彩盃12月5日即將開打，近日卻傳出苗栗縣代表隊搶人爭議，羅姓民眾21日在地方社團爆料，稱因校際間教練發生嫌隙，導致通霄國小3名少棒選手報名卻無法出賽，22日召開協調會，通霄國小澄清家長同意書並非校方發出，因校隊12月還有賽事要打，3名選手將不出戰台彩盃。

台彩盃12月5日至8日將於花蓮登場，今年苗栗縣代表權由福基國小少棒隊拿下，為組織最強球隊，16人代表隊由福基國小、烏眉國小楓樹分校、通霄國小菁英戰將組成，爆料文章指出，因代表隊吳姓領隊與通小校隊林姓教練發生溝通問題，導致3名通小少棒選手缺席團練也無法出賽：貼文一出，引起地方鄉親熱議。

為使代表隊順利練習，22日相關人員舉行協調會，通霄國小校長彭鴻原表示，依據教育部規範「學生參加校外競賽，每學年以30日為限」，校隊早已報名12月21日至26日在嘉義舉辦的諸羅山盃賽事，該3名學生若參加台彩盃，除了超出期限，也會影響在校課業與學習品質，尊重校隊教練排程，故難同意出賽。

通霄國小強調，家長事前簽署的同意書並非校方發出，因此不代表學校，且賽前的訓練時間和其他事宜，都沒有收到行前公文，造成學校安排學生行程的困擾。

吳姓領隊則反駁，行前都有委請縣府協助發公文，不清楚為何通霄國小主張沒收到，他表示，代表縣出賽是種榮譽，選手也都表明想參賽，大人的恩怨不應影響選手權益，代表隊缺少3名選手的確會影響戰力，但報名單已交出，若3名選手確定不出賽，也無法遞補或換名單，十分可惜。

教育處副處長葉芯慧表示，無論3名選手是否參加台彩盃，皆不得違反30日為限的規定，目前有2方案，若3名學生確定出賽，必須由母隊教練或老師陪同，協助調整最佳狀態，或是放棄台彩盃資格，由代表隊另覓新的3名選手遞補或由剩餘13人應戰，預計下周將再度召開協調會決議，縣府採輔導立場，盼各校以學生權益為重。

(中時 )